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общество

В Новосибирской области в 2023 году будут работать около 30 модельных библиотек

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирской области становится все больше модельных библиотек.

В Новосибирской области на сегодняшний день создано 20 модельных библиотек, в текущем году их станет на девять больше. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.

Модельные библиотеки в области создаются благодаря нацпроекту «Культура». Губернатор Андрей Травников ранее присоединился к торжественному открытию такой библиотеки на базе Убинской центральной библиотечной системы. Он подчеркнул, что все библиотеки в регионе отличаются друг от друга.

«В чем особый, новосибирский подход к реализации программы по созданию модельных библиотек – в том, что люди нашего региона не просто обновляют здания, устанавливают новую мебель, оборудование, а вносят свою изюминку в библиотеку. В каждом районе, муниципалитете библиотека посвящена какой-то особенной теме», — сказал губернатор.

Отмечается, что в рамках модернизации в Убинской библиотеке установили подвесные потолки, отремонтировали систему отопления, стены, заменили покрытие пола. Там появилась современная мебель. Согласно дизайн-проекту, создаются 8 залов модельной библиотеки, имеющих отношение к достопримечательностям района.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске открылась обновлённая библиотека имени Бориса Богаткова.

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Павел Фролов
Журналист

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