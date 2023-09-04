Боня, что с лицом? Фанаты шокированы пластической операцией звезды

Поклонники удивлены внешним видом Виктории Бони после пластической операции.

Знаменитая телеведущая Виктория Боня вызвала беспокойство у своих поклонников, сообщив о плохом самочувствии. В своей запрещенной соцсети звезда рассказала о том, что даже подумала о вызове скорой помощи.

«Мне настолько тяжело дается сегодняшний день. Казалось, что я так хорошо себя чувствовала. Но сегодня сходила по делам, сейчас настолько плохо. Так сильно болит голова», — высказалась она.

При этом поклонники звезды оказались недовольны результатом. Изначально Боня планировала сделать «лисьи глазки», но результат говорит сам за себя — пластика затронула большую часть лица Виктории.

«А зачем мы курсы покупали? Понятно, чтобы Боня операцию оплатила», — возмущаются подписчики.

Напомним, что сейчас Виктория находится в Майами, где недавно перенесла операцию. Она обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который провел ей операцию по коррекции век. По словам Бони, этот врач также работал с сестрами Хадид и Кендалл Дженнер.