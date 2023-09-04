Депутаты Заксобрания отправили пикапы в зону СВО

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко принял участие в передаче военным от депутатов регионального парламента и фонда «Единство» пикапов, предназначенных для отправки в зону специальной военной операции.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко принял участие в передаче военным от депутатов регионального парламента и фонда «Единство» пикапов, предназначенных для отправки в зону специальной военной операции.

1 сентября, по поручению Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива региональный парламентарий Валерий Ильенко передал военным четыре из пяти автомобилей Mitsubishi L200 и Isuzu, которые будут отправлены на передовую. Обращение с просьбой о помощи в комплектовании техникой мобилизованных на спецоперацию поступило на имя спикера регионального парламента Андрея Шимкива.

«Машины приобретались фондом «Единство, — рассказал депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко — Мы знаем, что такие автомобили востребованы и точно попадут на передовую. Неравнодушные люди в нашей команде практически с самого начала специальной военной операции занимаются благотворительностью. В свое время мы от депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области отправили на спецоперацию пять автомобилей марки «УАЗ». На прошлой неделе вручили военным первый из пяти пикапов. Одна из передаваемых сегодня машин достанется нашему коллеге — депутату Сергею Конько, который награжден орденом Мужества в ходе специальной военной операции, и своим ходом угонит эту машину».

Еще три автомобиля, как отметил региональный парламентарий, передаются 41-й армии. А загрузили эти машины маскировочными накидками и сетями, которые сплели волонтеры из Краснообска. «Сейчас решается вопрос, и мы в ближайшее время будем приобретать квадроциклы, которые также необходимы для нужд специальной военной операции», — подчеркнул Валерий Ильенко.

Военные уже отметили бесшумность машин, что особенно важно в условиях близости передовой. Автомобили будут использоваться для подвоза боеприпасов, воды и продуктов питания, а также для эвакуации раненых.

Депутат Заксобрания Сергей Конько, у которого закончился отпуск, отправился в зону спецоперации на одном из автомобилей. «Эта машина пойдет к нам в отряд для расчетов беспилотных летательных аппаратов, — рассказал депутат, который служит в отряде «Вега» — Такие автомобили повышенной проходимости всегда нужны, включая те же "УАЗы" — "буханки"».

Ранее, 23 августа, Валерий Ильенко передал военным первый из пяти пикапов.