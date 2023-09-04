Где генерал Сергей Суровикин: конфиденциальная информация попала в сеть

СМИ сообщило новые данные о местонахождении генерала «Армагеддона» Сергея Суровикина.

Генерал Сергей Суровикин, который был отстранен от должности главкома ВКС России, оказался на новом месте работы. Как сообщает издание «Царьград», инсайдеры называют его отпуск исключительно краткосрочным, и подчеркивают, что он находится в распоряжении Минобороны.

Кроме того, Суровикин сохранил за собой должность главы Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ. Но пока неизвестно, какая будет его основная позиция.

На место главкома ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов.

Ранее СМИ сообщили о слухах об отставке Суровикина, которые подтвердили несколько информированных источников.