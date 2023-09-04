Как избавиться от тли и не навредить урожаю — советы садоводов

Созревший урожай на дачных и огородных участках нашей страны может быть подчистую уничтожен маленьким, но коварным насекомым. Портал «Сиб.фм» публикует советы опытных садоводов об осенней борьбе с тлёй и сохранении урожая.

Несмотря на скромные, а точнее мизерные размеры особей тли, их популяция способна полностью уничтожить плоды летних трудов дачников и огородников. Начало осени, по единодушному мнению российских садоводов – идеальное время для борьбы с этим коварным насекомым. По их многолетним наблюдениям, в пылу этой битвы главное – не навредить созревшему урожаю.

Изучив сотни сайтов и форумов, портал «Сиб.фм» собрал самые действенные способы осенней борьбы с тлёй от лучших земледельцев страны.

Мудрые и трудолюбивые дачники и огородники предпочитают не торопиться в отношениях с тлёй и начинают борьбу с тлей с профилактических мероприятий (тем более, что осенью земельных работ уже мало).

1. Навести порядок вокруг растений, собрать и сжечь растительные остатки, прорыхлить почву, а также удалить сорную растительность.

2. Провести санитарную обрезку: удалить сухие, сломанные, слишком тонкие и искривлённые побеги, повреждённые тлёй в летний период (срезы изолировать садовым варом).

3. Подкормить растения, чтобы повысить их иммунитет: внести суперфосфат и сульфат калия по чайной ложке под каждый куст и по паре чайных ложек под каждое дерево (осенью применять азотные удобрения нельзя).

4. Опудрить растения древесной золой (в случае небольшой популяции тли).

5. Обработать повреждённые тлёй растения таблетками или порошком Инта-Вир (по отзывам российских садоводов — очень эффективный препарат). Рабочий раствор готовится сообразно инструкции.

6. Другие высокорейтинговые препараты для осеней борьбы с тлёй: Актара, Кораген, Престиж, Децис-Профи.

7. Обработать растения биоинсектицидами (более щадящий вариант): Актофит, Фитоверм, Фуфанон, Энтобактеринд.

Отметим, что осенняя обработка земельного участка от тли проводиться исключительно в безветренную погоду и в период, когда от момента обработки уверенно прогнозируется сухая погода в течение 3-4 дней.

Необходимость осенней обработки обоснована и климатическими условиями российских регионов. К примеру, зима 2019-2020 года на всей территории страны была нетипично теплой, и в сезоне 2020 года было значительное нашествие вредителя.