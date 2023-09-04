Криводановские и ордынские команды представят Новосибирскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола

Успех футболистов из сельской местности возрождает славные советские традиции; победители регионального этапа постараются оправдать ожидания на финальных соревнованиях в Барнауле.

Региональный этап V фестиваля Всероссийского дворового футбола 6 на 6 прошёл 30 августа на стадионе «Электрон» в Новосибирске. 16 команд мальчиков и 4 команды девочек из 13 районов Новосибирской области боролись за путёвку на финальный этап Фестиваля, который пройдёт в Барнауле с 4 по 8 сентября.

- Все команды играли очень ярко, искренне, все хотели победить. Конечно, для них это шанс проявить себя, сыграть на высоком уровне на одном из наиболее удобных и современных спортивных объектов города. Очень приятно, что выиграли ребята именно из сельской местности. Это говорит о том, что мы, реализуя федеральный партийный проект «Детский спорт», добиваемся успехов. Ведь в городах у детей всё же больше возможностей заниматься спортом и добиваться результатов. И если вспомнить статистику Советского Союза, то значительную часть наших олимпийские побед приносили жители сёл и деревень. Поэтому сейчас мы возвращаемся к нашим добрым традициям, — отметил автор Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!» и координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Новосибирской области и СФО Александр Борматов.

Он добавил, что «удался просто невероятный спортивный праздник», сопоставимый с прошлогодними соревнованиями в Краснообске. На церемонии открытия выступали творческие коллективы, молодые артисты эстрадного центра «Апельсин». Талисман проекта Лигр подбадривал всех участников, вдохновлял юных футболистов и устраивал всевозможные активности. Ребята нашли новых друзей, познакомились с футболистами из других районов и муниципалитетов.

Победителем регионального этапа Фестиваля дворового футбола среди мальчиков стала сборная посёлка Криводановка и села Боровое. У девочек сильнейшей стала команда Ордынского района.

- Идея таких турниров для дворовых футболистов очень классная, это прекрасная поддержка для детей из сельской местности. Например, у нас в районе нет стандартных площадок для мини-футбола, мы играем во дворах. На таких соревнованиях наши ребята играют с равными по силе соперниками, это бесценный опыт. Отдельно отмечу прекрасную организацию регионального этапа, мы все точно запомним это событие надолго. Признаться честно, не ожидали, что выиграем. Теперь постараемся оправдать ожидания в Барнауле, — поделился впечатлениями тренер сборной Криводановки и Борового Максим Рылов.

Он подчеркнул, что спорт, даже дворовый футбол является отличным социальным лифтом для талантливых детей из районов Новосибирской области. Так сразу несколько уроженцев Криводановки стали настоящими звёздами отечественного мини-футбола.

- Мы в полном восторге! В этом году все ожидания сбылись, наши девочки поедут на финал в Барнаул! Мы чувствуем, что мы не одни, что всё не зря. Мы уже выигрывали зону «Сибирь», становились седьмыми на крупных соревнованиях в Нижнем Новгороде. Так что и на финальном этапе постараемся стрельнуть! Очень заряжены победой на этом турнире в принципиальном матче с командой из Oяша. Наши не избалованные вниманием девчонки счастливы, они получили столько подарков. Огромная благодарность всем организаторам, судьям и участникам, — рассказал тренер Ордынской команды Вячеслав Бондаренко.

Командам-победителям регионального этапа Фестиваля дворового футбола вручили сертификаты на индивидуальный пошив формы для представления Новосибирской области на общероссийском уровне. Участники получили сладкие призы и памятные подарки от федерального партийного проекта «Детский спорт», Всероссийской федерации школьного спорта партнёров соревнований – АО «Экспобанк» и кондитерской компании «Татьянин двор».

Напомним, в прошлом году на Всероссийском фестивале дворового футбола новосибирскую область представляла команда из Барышево https://sib.fm/news/2022/09/16/komanda-iz-baryshevo-predstavit-novosibirskuyu-oblast-na-vserossijskom-festivale-dvorovogo-futbola