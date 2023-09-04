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общество спорт

Криводановские и ордынские команды представят Новосибирскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола

Фото: Виталий Иванин

Успех футболистов из сельской местности возрождает славные советские традиции; победители регионального этапа постараются оправдать ожидания на финальных соревнованиях в Барнауле.

Региональный этап V фестиваля Всероссийского дворового футбола 6 на 6 прошёл 30 августа на стадионе «Электрон» в Новосибирске. 16 команд мальчиков и 4 команды девочек из 13 районов Новосибирской области боролись за путёвку на финальный этап Фестиваля, который пройдёт в Барнауле с 4 по 8 сентября.

Фото Криводановские и ордынские команды представят Новосибирскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола 2

- Все команды играли очень ярко, искренне, все хотели победить. Конечно, для них это шанс проявить себя, сыграть на высоком уровне на одном из наиболее удобных и современных спортивных объектов города. Очень приятно, что выиграли ребята именно из сельской местности. Это говорит о том, что мы, реализуя федеральный партийный проект «Детский спорт», добиваемся успехов. Ведь в городах у детей всё же больше возможностей заниматься спортом и добиваться результатов. И если вспомнить статистику Советского Союза, то значительную часть наших олимпийские побед приносили жители сёл и деревень. Поэтому сейчас мы возвращаемся к нашим добрым традициям, — отметил автор Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!» и координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Новосибирской области и СФО Александр Борматов.

Фото Криводановские и ордынские команды представят Новосибирскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола 3

Он добавил, что «удался просто невероятный спортивный праздник», сопоставимый с прошлогодними соревнованиями в Краснообске. На церемонии открытия выступали творческие коллективы, молодые артисты эстрадного центра «Апельсин». Талисман проекта Лигр подбадривал всех участников, вдохновлял юных футболистов и устраивал всевозможные активности. Ребята нашли новых друзей, познакомились с футболистами из других районов и муниципалитетов.

Фото Криводановские и ордынские команды представят Новосибирскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола 4

Победителем регионального этапа Фестиваля дворового футбола среди мальчиков стала сборная посёлка Криводановка и села Боровое. У девочек сильнейшей стала команда Ордынского района.

- Идея таких турниров для дворовых футболистов очень классная, это прекрасная поддержка для детей из сельской местности. Например, у нас в районе нет стандартных площадок для мини-футбола, мы играем во дворах. На таких соревнованиях наши ребята играют с равными по силе соперниками, это бесценный опыт. Отдельно отмечу прекрасную организацию регионального этапа, мы все точно запомним это событие надолго. Признаться честно, не ожидали, что выиграем. Теперь постараемся оправдать ожидания в Барнауле, — поделился впечатлениями тренер сборной Криводановки и Борового Максим Рылов.

Фото Криводановские и ордынские команды представят Новосибирскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола 5

Он подчеркнул, что спорт, даже дворовый футбол является отличным социальным лифтом для талантливых детей из районов Новосибирской области. Так сразу несколько уроженцев Криводановки стали настоящими звёздами отечественного мини-футбола.

- Мы в полном восторге! В этом году все ожидания сбылись, наши девочки поедут на финал в Барнаул! Мы чувствуем, что мы не одни, что всё не зря. Мы уже выигрывали зону «Сибирь», становились седьмыми на крупных соревнованиях в Нижнем Новгороде. Так что и на финальном этапе постараемся стрельнуть! Очень заряжены победой на этом турнире в принципиальном матче с командой из Oяша. Наши не избалованные вниманием девчонки счастливы, они получили столько подарков. Огромная благодарность всем организаторам, судьям и участникам, — рассказал тренер Ордынской команды Вячеслав Бондаренко.

Командам-победителям регионального этапа Фестиваля дворового футбола вручили сертификаты на индивидуальный пошив формы для представления Новосибирской области на общероссийском уровне. Участники получили сладкие призы и памятные подарки от федерального партийного проекта «Детский спорт», Всероссийской федерации школьного спорта партнёров соревнований – АО «Экспобанк» и кондитерской компании «Татьянин двор».

Напомним, в прошлом году на Всероссийском фестивале дворового футбола новосибирскую область представляла команда из Барышево https://sib.fm/news/2022/09/16/komanda-iz-baryshevo-predstavit-novosibirskuyu-oblast-na-vserossijskom-festivale-dvorovogo-futbola

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Александр Борисов
журналист

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