Лучше сидеть дома: ГИБДД готовит «сплошные» проверки на дорогах

Целую серию осенних проверок на российских дорогах учинят региональные отделения ГИБДД. Портал «Сиб.фм» публикует подробности «сплошных рейдов» в ближайшие дни сентября 2023 года

На официальном сайте ГИБДД России опубликована информация от региональных органы управления Госавтоинспекции. Согласно ей, массовые и «сплошные» проверки пройдут на территориях Пензенской, Смоленской, Рязанской, Самарской областей, Республики Алтай и ряда других российских регионов.

На практике это будет выглядеть, как «сплошная» остановка всех транспортных средств на определенном участке дороги с целью оценить состояние каждого водителя. При этом, признаки опьянения будут под особым контролем дорожных полицейских, пояснила пресс-служба ГИБДД.

Также доподлинно известно, что в рамках текущих осенних проверок-2023 ряд российских регионов на своих территориях увеличит плотность нарядов ДПС вблизи образовательных учреждений. Как правило, это посты ДПС или передвижные комплексы контроля скоростного режима. О таких мерах, начиная с 1 сентября 2023 года, заявила Москва и Свердловская область.

Подобные мероприятия традиционно проводятся каждый год в начале осени, поскольку именно этот период календарного года считается началом сезона деловой активности населения страны. В виду резко возросшей загруженности осенних дорог и в пылу спешки многие водители ведут себя агрессивно, нарушая ПДД. Такое поведение, статистике ГИБДД России, зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям участием большого количества участников дорожного движения. Именно поэтому с 1 сентября 2023 года все экипажи ДПС вышли на усиленный режим работы, в рамках которого будут проводиться сплошные проверки.

Обращаем внимание, что фиксироваться будут все нарушения, которые считаются такими по ПДД. Пристальное внимание автоинспекторов привлекут те водители, кто рискнёт нарушить скоростной режим, проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, не пропустить пешеходов на нерегулируемых переходах, а также нарушит правила перевозки детей.

Дорожные полицейские нашей страны, по их собственному признанию, уверены — если все водители начнут совершать такого рода нарушения, на дорогах общего пользования – начнется хаус и многочисленных жертв просто не избежать.