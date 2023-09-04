Мэрия Новосибирска назвала замену забора в Центральном парке вынужденной мерой

Жители Новосибирска усмотрели в новом заборе в Центральном парке не самую удачную копию исторического ограждения.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, комментируя замену старого чугунного забора в Центральном парке, заявила, что там была утрачена его значительная часть. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

По словам Терешковой, восстанавливать в Центральном парке особенно нечего, большая часть фрагментов ограждения сломана. В настоящее время, как она подчеркнула, происходит реставрация исторических фрагментов. В данной работе задействовано также ГУФСИН.

«Та часть ограждения, которую не восстановить, заменят на новый забор. Состояние старых чугунных заборов, к сожалению, далеко от идеального. Там такие крепления, что когда их снимаешь, все рассыпается. Такая же история и в Первомайском сквере», — сказала Терешкова.

Новосибирцы обрушились с критикой на новый забор сразу после установки его первых секций. По словам участников рынка металлолома, элементы старого чугунного ограждения нередко оказывались в пунктах приема лома, но сейчас таких случаев мало.

Как ранее писал Сиб.фм, виновных в неприятном запахе от пивоварен Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч.