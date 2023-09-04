Минувший август в России стал самым теплым с 1891 года

Вильфанд назвал минувший август в РФ наиболее теплым с 1891 года.

Прошедший август оказался наиболее жарким в России за всю историю наблюдений с 1891 года. Такое заявление сделал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 4 сентября.

По его словам, лето нынешнего года стало самым теплым в Северном полушарии, Северной Африке и Канаде. Специалист подчеркнул, что в азиатской части РФ в текущем году стала наиболее высокой и средняя летняя температура.

«Пришел экспресс-анализ по итогам лета. Август в 2023 году в России оказался самым теплым за всю историю наблюдений», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он отметил, что более теплая погода, сравнивая с летом 2023 года, наблюдалась в России летом 2016 и 2021 годов, если говорить о всей стране. Вильфанд предупредил, что явление Эль-Ниньо во второй половине года станет причиной повышения средней глобальной температуры. Он добавил, что в третьей декаде сентября Росгидромет выпустит прогноз на предстоящий отопительный период.

Как ранее писал Сиб.фм, жителей Новосибирской области предупредили о сильных грозах 4 сентября.