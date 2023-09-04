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общество

Новосибирск засыпало градом во время грозы 4 сентября

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске начался сильный ливень.

Сегодня, 4 сентября, на Новосибирск обрушился град. Об этом сообщили очевидцы Сиб.фм, поделившись соответствующими фото и видео.

Фото Новосибирск засыпало градом во время грозы 4 сентября 2

Многочисленные очевидцы стали присылать кадры, на которых можно увидеть засыпанный градом мегаполис. Сильный ливень с градом обрушился, в частности, на Ленинский район.

Фото Новосибирск засыпало градом во время грозы 4 сентября 3

Причем новосибирцы сообщили также о грозе. Град довольно большого размера усыпал город повсюду. Видимо, зима уже совсем близко.

Фото Новосибирск засыпало градом во время грозы 4 сентября 4

Как ранее писал Сиб.фм, минувший август в России стал самым теплым с 1891 года.

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Павел Фролов
Журналист

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