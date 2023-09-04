Новосибирская область готова к прохождения нового отопительного периода

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о предварительных результатах подготовки к отопительному периоду 2023-2024 гг. выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

К 4 сентября было подготовлено 43.2 миллиона кв. м сетей жилищного фонда, что составляет 90% от общего числа. Также: 955 котельных, что соответствует 85% от общего количества, и 4421 км тепловых сетей, что также соответствует 87% от общей протяженности. Что касается водопроводных сетей, то их готовность составила 91%, а текущий запас угля на складах коммунальных предприятий составил 80% от необходимого запаса.

В целом, муниципальным образованиям на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, на ремонтно-восстановительные работы, формирование нормативного запаса топлива и погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена государственная поддержка в размере 2 млрд 520 млн рублей из средств областного бюджета.

По инвестиционной и ремонтной программам СГК завершается замена трубопроводов и строительных конструкций на 31 участке в Новосибирске. Общая протяжённость перекладки теплосетей в Новосибирске составляет 20,8 км в однотрубном исчислении, что почти в 2 раза больше объёмов прошлого года.

На 24 участках ведётся перекладка сетей по современной технологии в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с системой дистанционного контроля повреждений. В объёмах 2023 г. также 4 участка тепловой сети, реализуемых с участием средств Фонда национального благосостояния.

Сейчас 7 участков полностью закончены. На них выполнено благоустройство. По 19 участкам максимально выполнены подготовительные и строительные работы и заканчивается монтаж трубопроводов. По 5 участкам работы ещё идут, проектной организацией разработаны временные схемы прокладки трубопроводов, обеспечивающих начало отопительного сезона и надёжную подачу тепла. Задержка по этим участкам связана, в первую очередь, с масштабной программой перекладки. Для ускорения работ на тепловых сетях привлечены подрядные организации из 7 городов Сибири.

В этом году СГК реализует модернизацию центральных тепловых пунктов: выполнены мероприятия по ЦТП на левом берегу по программе цифровизации тепловой сети – смонтированы датчики расходов, давления и температуры на 102 ЦТП, все параметры в режиме онлайн передаются на диспетчерский пульт. Это позволяет в постоянном режиме контролировать параметры и оперативно реагировать на отклонения, что повышает качество теплоснабжения.

Другой масштабный проект – в р. п. Мошково ведётся комплексная модернизация системы теплоснабжения, которая включает строительство 5 газовых котельных взамен угольных и 14,3 километров сетей теплоснабжения и горячего теплоснабжения.

По поручению Губернатора Андрея Травникова продолжается работа по повышению безопасности энергоснабжения жилых домов в Новосибирске. Мэрией в министерство ЖКХ представлена заявка на выполнение проектно-изыскательских работ с целью перевода 86 многоквартирных домов со сжиженного на значительно более безопасный природный газ в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Также Денис Архипов напомнил, что Новосибирская область в марте 2023 г. выступила с рядом инициатив, в том числе по изменениям в законодательных актах, направленным на повышение уровня безопасности газифицированных многоквартирных домов. С 1 сентября вступили в силу внесённые новые нормы, в частности, определяющие, что только специализированные газораспределительные организации имеют право обслуживать газовые сети внутри МКД.