Опубликовано видео последствий мощной грозы с градом в Новосибирске

Новосибирск засыпало крупным градом — горожане делятся фото и видео с последствиями стихии.

Жители Новосибирска публикуют видео с последствиями града в Новосибирске вечером в понедельник, 4 сентября. Кадры в редакцию Сиб.фм прислал читатель.

Очевидцы сообщают, что ливень, гроза и град наблюдались в разных частях города — как на левом, так и на правом берегу. Стихия сопровождалась ударами молнии и раскатами грома.

По словам горожан, в некоторых районах выпал град размером с мяч для пинг-понга.

В некоторых районах Новосибирска из выпавшего града даже удалось собрать сугроб, передаёт читатель Сиб.фм

На момент публикации новости ливень в Новосибирске не прекратился.