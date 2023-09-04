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общество

Опубликовано видео последствий мощной грозы с градом в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирск засыпало крупным градом — горожане делятся фото и видео с последствиями стихии.

Жители Новосибирска публикуют видео с последствиями града в Новосибирске вечером в понедельник, 4 сентября. Кадры в редакцию Сиб.фм прислал читатель.

Очевидцы сообщают, что ливень, гроза и град наблюдались в разных частях города — как на левом, так и на правом берегу. Стихия сопровождалась ударами молнии и раскатами грома.

Фото Опубликовано видео последствий мощной грозы с градом в Новосибирске 2

По словам горожан, в некоторых районах выпал град размером с мяч для пинг-понга.

Фото Опубликовано видео последствий мощной грозы с градом в Новосибирске 3

В некоторых районах Новосибирска из выпавшего града даже удалось собрать сугроб, передаёт читатель Сиб.фм

Фото Опубликовано видео последствий мощной грозы с градом в Новосибирске 4

На момент публикации новости ливень в Новосибирске не прекратился.

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Александр Борисов
журналист

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