Под Новосибирском человек погиб при столкновении Toyota с поездом

Под Новосибирском электропоезд столкнулся с автомобилем «Тойота», что привело к гибели человека.

В Коченевском районе Новосибирской области электропоезд сообщением Новосибирск — Татарская столкнулся с легковой машиной «Тойота Карина», в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, происшествие произошло сегодня, 4 сентября, примерно в 15:00 местного времени между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги. Иномарка выехала вне железнодорожного переезда в габарит следования поезда.

Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Из-за ДТП задержка в движении поездов составила порядка 1,5 часа. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту происшествия.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске произошло ДТП с патрульным УАЗом полиции.