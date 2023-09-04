Под Новосибирском водитель Honda врезался в дерево и впал в кому

Под Новосибирском водитель иномарки впал в кому после ДТП.

В Тогучинском районе Новосибирской области водитель «Хонды» попал в ДТП, в результате чего его увезли в больницу в состоянии комы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, в 11:30 накануне, в воскресенье, на 4-м км автодороги Дубровка — Маслянино находившийся за рулем «Хонды» мужчина 2000 года рождения не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего иномарка врезалась в дерево.

В итоге водителя «Хонды» доставили в лечебное учреждение в состоянии комы. Пострадали также пассажиры этой иномарки. Речь идет о девушке 2005 года рождения, мужчине 2003 года рождения и подростке 2008 года рождения.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском произошло серьезное ДТП с пострадавшими.