Президент Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году

Владимир Путин может прилететь в Новосибирск с рабочим визитом. Предположительно, объектом его интереса будет четвёртый мост и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году. Об этом сообщает atas.info со ссылкой на источник в областном правительстве.

По информации издания, одной из основных целей его поездки является четвертый мост через реку Обь, открытие которого запланировано на конец года.

Кроме того, президент может посетить Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. В этом году комплекс отмечает свой 90-летний юбилей и играет значительную роль в оборонной промышленности страны.

Также его посещение может быть связано с предстоящей предвыборной кампанией в России.

На данный момент нет официальной информации о предстоящем визите Владимира Путина в Новосибирск.



Как ранее писал Сиб.фм, семья Букреевых из Новосибирска спела песню для президента Владимира Путина.