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общество

Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск утром 4 сентября

Фото: соцсети

В Новосибирске образовались пробки в 7 баллов в разных частях города.

Утром 4 сентября в Новосибирске образовалась автомобильная пробка. По данным 2ГИС, заторы оценивались в 7 баллов. Пользователи возмущались ситуацией в приложении сервиса и сообщали, что движение парализовало в разных частях города.

Одной из самых затруднительных для проезда маршрутов стал проспект Дзержинского. Также пробки наблюдались на улицах Бориса Богаткова и Никитина. Люди застряли в заторе на Красном проспекте в районе площади Калинина, а также на перекрёстке с улицей Гоголя.

Проехать через Октябрьский мост со стороны левого берега также оказалось проблематично. Стандартно образовалась пробка и на «кольце ада».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прокуратура проверила транспортную развязку «Кольцо Ада».

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Дамир Трубников

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