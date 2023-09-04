Профилактический проект «Уступи дорогу поездам!» стартовал на Западно-Сибирской железной дороге в День знаний

1 сентября на Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае стартовал масштабный профилактический проект «Уступи дорогу поездам!». Особое внимание в ходе реализации проекта уделяется профилактической работе среди несовершеннолетних.

В рамках проекта на площадке пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный железнодорожники совместно с представителями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России провели для пассажиров акцию «День знаний». Ее цель напомнить детям и подросткам о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всем участникам акции организаторы вручили информационные памятки, канцелярские принадлежности и воздушные шары.

Подобные профилактические акции традиционно проводятся АО «Экспресс-пригород» с целью привлечения внимания пассажиров к вопросам предупреждения детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.