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политика

Провидица Прасковья предсказала исход СВО: «Всё мы получим»

Кадр из эфира программы «Малахов» на телеканале «Россия 1»

Бабушка Паша, много лет живущая в старообрядческой общине на Ставрополье и лечащая страждущих обычными молитвами, рассказала о ближайшем будущем нашей страны. Портал «Сиб.фм» публикует самые любопытные пророческие фразы относительно финала спецоперации на Украине

Провидица Анастасия (Прасковья) Ялуплина недавно была участницей программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», где в беседе с ведущим и зрителями из зала ответила на вопросы, волнующие многих россиян. Большинство из них относилось, конечно, к завершению текущего геополитического противостояния. Ответ мудрой женщины назвать прямолинейным сложно, но он точно настраивает на позитив: «Всё добро, всё хорошо. На Господа надеемся, Господь всё нам даст, всё мы получим. И здоровье, чтобы было у всех», произнесла пророчица.

Фото Провидица Прасковья предсказала исход СВО: «Всё мы получим» 2

Эти слова пользователи сети уже сравнили с предсказанием судьбы России от байкальской отшельницы Любови Мореходовой, уверяющей, что наша страна преодолеет все трудности и будет жить счастливо: «Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. В трудный час нашей страны мы должны быть вместе, чтобы бороться с нечистью. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит», открыто заявила московским журналистам простая пенсионерка, всю жизнь прожившая на берегу самого большого и чистого в мире озера.

Что же касается героини данной публикации, бабушки Паши, как любовно называют её в общине, кроме пророчеств, она отмаливает страждущих людей от различных бед и жизненных невзгод, а также помогает при бесплодии, как уверяют те, кому посчастливилось пообщаться с ней.

#конфликт #оружие #Россия #международные отношения #Новосибирск #Украина #финал
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Оксана Чешенок
журналист

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