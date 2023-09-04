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общество

Разбитые машины и потопы: опубликованы последствия огромного града и ливня в Новосибирске 4 сентября

Фото: Сиб.фм

Град в Новосибирске оказался не только крупным, но и разрушительным, сообщают горожане.

В Новосибирске град вечером в понедельник, 4 сентября, побил несколько машин. Один из автовладельцев поделился с Сиб.фм видео, на котором видно, что его машина получила значительные повреждения — на кадрах заметны вмятины на кузове и трещины на стёклах.

Также в социальных сетях показывают фото последствий града в Краснообске. Там град разбил заднее стекло автомобиля и повредил крышу одного из местных магазинов.

Фото Разбитые машины и потопы: опубликованы последствия огромного града и ливня в Новосибирске 4 сентября 2

Фото Разбитые машины и потопы: опубликованы последствия огромного града и ливня в Новосибирске 4 сентября 3

Ситуация на дорогах Новосибирска также резко ухудшилась в момент начала грозы с ливнем и градом — образовались 8-балльные пробки. Кроме того, проезжую часть в некоторых районах города затопило.

Фото Разбитые машины и потопы: опубликованы последствия огромного града и ливня в Новосибирске 4 сентября 4

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Александр Борисов
журналист

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