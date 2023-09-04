Срок ипотеки на новостройки Новосибирска превышает 75% трудового стажа

Средний срок ипотечного кредита под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве составил в Новосибирской области 311 месяцев или 25,9 года.

Такая статистика размещена на сайте ЦБ РФ по итогам июля 2023 года. Это чуть больше 75% от средневзвешенного трудового стажа при выходе на пенсию в РФ, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По словам эксперта, с июля 2020 года средний срок ипотечного кредита увеличился в регионе на 7,5 лет, тогда он составлял чуть более 50% среднего трудового стажа. Увеличение пенсионного возраста пока не коснулось среднего трудового стажа в РФ. Если в 2020 году пенсионеры, вышедшие на пенсию по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работали по данным Росстата 5,82 года, то сейчас 2,3 года, уточнил он.

«Средний срок кредита растет в Новосибирской области немного быстрее, чем в среднем по стране. В 2020 году он был на 4% меньше, чем в среднем по России, сейчас на 1% больше», — продолжает специалист.

В 2020 году ипотечный кредит в среднем гасился на 45-50% быстрее срока заявленного в договоре, сейчас это не имеет экономического смысла. Деньги на депозите позволяют обслуживать льготный кредит и еще приносят прибыль. На практике срок кредита вырос еще больше, заключил Николаев.

Напомним, ранее в Новосибирске ввели 16-летний долгострой с двойной историей.