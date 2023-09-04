Стали известны подробности ДТП с нетрезвой женщиной-водителем под Новосибирском

Женщина-водитель потеряла в ДТП под Новосибирском своего супруга.

В Искитимском районе Новосибирской области вечером 2 сентября произошла дорожная авария, унесшая несколько жизней. Близкие пьяной женщины-водителя рассказали «АиФ-Новосибирск», почему она села за руль в таком состоянии.

Сибирячка управляла розовой «Хондой» и предприняла попытку обгона «Ауди». Женщина-водитель не справилась с управлением, автомобили столкнулись и вылетели в кювет. Находившейся не в трезвом состоянии женщине удалось выжить, а вот находившиеся на пассажирском месте люди погибли. Речь идет о ее муже и друге семьи.

Отмечается, что сибирячка, ее супруг и знакомые были на отдыхе в сауне. Они попытались вызвать такси, но безуспешно. В итоге муж попавшей в ДТП женщины настоял на том, чтобы она села за руль. Родственники и знакомые этой гражданки подчеркнули, что раньше она такого себе не позволяла.

«Я знаю её очень давно. Она всегда работала за троих. В этом году без выходных по 12 часов пахала. Очень дружелюбная девушка. Никогда не видела её в состоянии алкогольного опьянения!» — рассказала знакомая семьи «АиФ-Новосибирск».

У семейной пары, в которой погиб глава семейства, есть дочка, которая отлично учится. Родственник семьи назвал произошедшую трагедию случайным, жутким стечением обстоятельств. Он выразил уверенность, что именно муж сибирячки надоумил ее сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«До сих пор в ступоре и не могу понять, что подтолкнуло Татьяну на тот поступок. Я её прекрасно знаю всю её жизнь, и это не тот человек, который совершает необдуманные поступки! Таня рассудительная, адекватная, трудолюбивая девушка», — сказал собеседник.

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