Суд в Новосибирске вынес шесть приговоров военнослужащим за самоволку

Гарнизонный военный суд в Новосибирске приговорил к сроку шестерых военных.

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор шестерым военным за оставление воинской части. Об этом сообщается на сайте суда.

Приговор в законную силу пока не вступил. Так, срок получили рядовые Садыков, Кривда, Иванов, Лабзин, Ананьев, а также младший сержант Арсланов.

Садыкова осудили 2 августа. Он самовольно покинул часть 27 декабря, а объявился лишь 15 января. Причем на следующее утро он вновь ушел из части. Задержали его 7 марта. Теперь ему предстоит провести в колонии-поселении 5 лет и 6 месяцев.

Лабзин проведет в колонии-поселении 5 лет и 6 месяцев, Ананьев — 5 лет. Иванову суд назначил наказание в виде 5 лет пребывания в исправительной колонии общего режима, Кривде — 5 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Младшему сержанту Арсланову суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком в три года.

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