В Новосибирске 4 сентября затопило Октябрьский мост

Проезжая часть Октябрьского моста в Новосибирске оказалась полностью затоплена водой.

В Новосибирске сегодня, 4 сентября, сильный дождь привел к затоплению нескольких улиц и Октябрьского моста. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Одна из жительниц Новосибирска поделилась с изданием кадрами, снятыми из салона машины, которая едет по мосту вскоре после обрушения на город дождя и града. На видео можно увидеть, что проезжая часть мостового перехода полностью ушла под воду.

С подобным столкнулись и прочие районы Новосибирска. Пешеходы рассказали, что пройти по мегаполису не представлялось возможным, не намочив ноги. В городе можно было наблюдать пробки. Очевидцы опубликовали снимки побитых градом машин. Причем автомобили получили существенные повреждения.

Как ранее писал Сиб.фм, на Новосибирск обрушился град размером с куриное яйцо.