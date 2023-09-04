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общество

В Новосибирске градом 4 сентября сильно повредило автомобили

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске град повредил большое количество машин.

Обрушившийся вечером 4 сентября град на Новосибирск побил немало автомобилей. Очевидцы поделились соответствующими снимками с Сиб.фм.

Фото В Новосибирске градом 4 сентября сильно повредило автомобили 2

На снимке видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. На кадрах сильно разбито заднее стекло.

Фото В Новосибирске градом 4 сентября сильно повредило автомобили 3

Кроме того, в социальных сетях поделились снимками последствий непогоды в Краснообске. Один из очевидцев предоставил фотографию, на которой можно увидеть разбитые градом стекла и поврежденный кузов «Хендай Элантра».

Фото В Новосибирске градом 4 сентября сильно повредило автомобили 4

На дорогах мегаполиса наблюдается очень сложная ситуация. Очевидцы делятся видео и кадрами затопленных улиц города в ряде районов.

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Павел Фролов
Журналист

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