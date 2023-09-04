В Новосибирске под окнами ЖК «Чернышевский» нашли десятки мёртвых птиц

В Новосибирске птицы разбиваются о стекла окон и балконов.

Жители ЖК "Чернышевский" в городе Новосибирск уже несколько месяцев обращают внимание на мёртвых птиц, которых находят у здания. Об этом сообщают в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам жильцов, гибель птиц связана с столкновением их с остекленными балконами и окнами ЖК. Птицы видят отражение как реальное окружение и могут попытаться пролететь сквозь стекло. Как следствие, они сталкиваются со стеклом и погибают. Особенно высокий уровень столкновений с остекленными стенами отмечен с начала сентября.

Как утверждают местные жители, множество мёртвых птиц лежат у стен домов, и детям и хозяевам квартир неприятно на них смотреть.

Есть несколько способов защиты от столкновения птиц с остекленными поверхностями. Один из них — использование специальных пленок или наклеек на стеклянные поверхности, которые помогают уменьшить блеск и отражаемость. Такие изображения на стекле могут отвлекать птицу от попытки пролететь через стекло.

Яркие и декоративные элементы, такие как цветы или краски, на окнах и балконах также могут помочь птицам ориентироваться и избежать столкновения. Также можно убрать с подоконников растительность, которая может привлекать птиц к окнам или балконам.