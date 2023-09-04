В Новосибирске зафиксировали массовую гибель поползней

Новосибирск столкнулся с проблемой, касающейся массовой гибели птиц.

В Новосибирске стало гибнуть все больше таких небольших лесных птичек, как поползни. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Всего за день с Центром реабилитации диких животных связались более 10 раз. Причем обращались граждане из разных районов Новосибирска. Они рассказывали, что около зданий наблюдали мертвых или травмированных птиц. Первые сообщения о гибели птиц поступили в конце текущего лета. К сожалению, ни одного поползня не спасли.

В центре подчеркнули, что в настоящее время происходит миграция мелких певчих птиц. Отмечается, что птенцы появились на свет в лесу и впервые столкнулись с опасностями в городе. Речь идет о препятствиях в виде окон и ограждений, из-за чего гибнут птицы. Специалисты уточнили, что миграция птиц будет наблюдаться весь сентябрь.

Как ранее писал Сиб.фм, спасатели посоветовали жителям Новосибирска уже сейчас готовить печь к зиме.