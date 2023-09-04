В Новосибирске загорелся завод торгового оборудования 4 сентября

На заводе торгового оборудования в Новосибирске произошел пожар.

В Новосибирске сегодня вечером, 4 сентября, произошло возгорание на заводе торгового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Согласно имеющимся сведениям, на ул. Большевистская дом 92 в Октябрьском районе загорелся цех. Внутри предположительно находились два газовых баллона, существовала угроза двум соседним строениям.

Экстренные службы были проинформированы о пожаре в 20:31. На место специалисты прибыли спустя 10 минут. Локализовать пожар огнеборцам удалось в 21:06, а ликвидировать открытое горение — в 21:11. Площадь горения составила 60 «квадратов». Огонь охватил готовую продукцию, оборудование, мебель.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском человек погиб при столкновении Toyota с поездом.