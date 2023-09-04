В Новосибирске запланировали возведение станции метро «Каменская»

Власти Новосибирска после 2030 года планируют начать строительство очередной станции метро.

В Новосибирске появится новая станция метро «Каменская», которая будет расположена на правом берегу города на пересечении улиц Ипподромская и Военная. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города. Строительство отрезка линии, на котором будет расположена станция, планируется начать после 2030 года, но пока нет конкретных сроков реализации проекта.

Напомним, что в Новосибирске также продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная» до 25 декабря 2023 года. Ранее жители города с ограниченными возможностями протестировали метрополитен на доступность.

Кроме того, Новосибирский метрополитен не только выполняет функцию быстрой транспортировки, но и стал площадкой для проведения интересных и уникальных выставок.