В Новосибирской области атаке клещей подверглись грибники

В начале сентября 2023 года в Новосибирской области зафиксирован всплеск активности клещей.

В начале сентября 2023 года в Новосибирской области зафиксирован всплеск активности клещей. За неделю было зарегистрировано 250 обращений, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.

Он отметил, что причиной увеличения числа укусов связано с грибным сезоном.

Министр обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности при посещении лесов и не забывать о профилактике укусов. За последнюю неделю в больницу с подозрением на клещевой энцефалит было госпитализировано уже 13 человек. На прошлой неделе число госпитализированных составило 9 человек, а обращений было немного меньше — 230.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске назвали самые опасные районы по укусам клещей.