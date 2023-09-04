В Новосибирской области детям-сиротам предоставят 1200 квартир и 400 сертификатов

В Новосибирской области продолжает действовать программа по обеспечению детей-сирот жильем.

В Новосибирской области дети-сироты станут получателями 1,2 тыс. квартир и 400 сертификатов. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.

В Новосибирском районе сегодня, 4 сентября, Ольга Потапова, замминистра труда и социального развития области, вручила ключи от 20 новых квартир. По ее словам, в настоящее время жилье требуется примерно 3500 детей. Она отметила, что сегодня еще 20 детей-сирот получили ключи от своих квартир. Они проживают в Толмачево, Искитиме и поселке Элитный.

«В 2023 году общий бюджет на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот значительно вырос и составляет порядка 4,3 млрд рублей», — сказала Потапова.

Кроме того, она рассказала, что в Новосибирском районе в текущем году получателями квартир стали в общей сложности 43 человека из числа детей-сирот. Те ребята, которым в нынешнем году жилье не предоставят, получат поддержку в виде компенсации платы за наем жилого помещения в 6000-16000 руб. до момента получения квартиры.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске градом 4 сентября сильно повредило автомобили.