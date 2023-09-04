В Новосибирской области скончался судья с 41-летним стажем Иосиф Дульзон

В Новосибирске простятся с погибшим областным судьёй с 41-летним стажем.

Иосиф Иосифович Дульзон, судья Новосибирского областного суда в отставке, скончался 3 сентября после продолжительной болезни.

Дульзон родился 6 мая 1955 года в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. В 1975 году он поступил на юридический факультет Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева и окончил его в сентябре 1981 года.

Дульзон начал свою трудовую деятельность в качестве тракториста в Мошковском районе в 1972 году. После службы в Советской Армии в Хабаровском крае в 1975 году, он вернулся на работу трактористом до декабря 1975 года. В 1982 году он стал стажером народного судьи в двух районах Новосибирской области.

В июне 1982 года Дульзон был избран народным судьёй Барабинского районного суда, а затем назначен исполняющим обязанности председателя в июне 1987 года, а в ноябре 1990 года — председателем Барабинского районного суда, где работал до 2004 года. В ноябре 2004 года он был назначен на должность судьи Новосибирского областного суда и работал там в судебной коллегии по уголовным делам.

Общее время работы Иосифа Дульзона составляет 41 год, в том числе 30 лет работы судьей. Он вышел в Почётную отставку в апреле 2013 года и продолжал активно работать в судейском сообществе судей в отставке.

Иосиф Иосифович Дульзон был награжден Почётными грамотами администрации Новосибирского областного суда и Советом судей Новосибирской области. В 2018 году ему была вручена медаль «Судья в Почётной отставке», а в 2023 году он был награжден юбилейной медалью «100 лет Новосибирскому областному суду».