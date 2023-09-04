В России ввели новые правила оказания медуслуг с 1 сентября: это важно знать

Отныне бесплатная медпомощь в России станет платной, гласит новое постановление правительства. Но работать этот документ на практике будет не так однозначно, как это выглядит на бумаге. Портал «Сиб.фм» публикует подробные разъяснения Минздрава РФ о новых правилах оказания медицинской помощи в нашей стране.

Обновленный порядок оказания платных медуслуг в России оговорён постановлением правительства РФ от 11 мая 2023 г. за № 736 и вступил в законную силу с 1 сентября текущего года. Согласно тексту документа, в некоторых случаях (вызов скорой, оплата медикаментов) с пациентов медицинские организации могут требовать оплату, даже если услугу можно получить по ОМС.

К примеру, ранее при обострении хронического заболевания пациентам оказывали скорую помощь абсолютно бесплатно. С 1 сентября 2023 года за неотложную помощь при обострении хронических заболеваний, если это не угрожает жизни пациента, при внезапных острых заболеваниях будут взимать деньги, поясняет председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения, медицинский юрист Асад Юсуфов. По его словам, размер оплаты пока не известен.

Поясняя этот нюанс, Минздрав РФ в лице помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова пояснил, что «речь идет о случаях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента». В качестве примера чиновник привёл ситуацию, когда пациент обращается в приемный покой с обострением хронического недуга, получает помощь, но по заключению лечащего врача не нуждается в госпитализации. В подобной ситуации сам пациент может настоять на стационаре, но будет оплачивать койко-место и лечение. Если же лечащий доктор уверен в необходимости лечения в стенах стационара, то помощь будет оказана бесплатно: «Врачи не могут сначала оказать медицинскую услугу, а потом попросить за нее заплатить. Поэтому в этих случаях сначала заключается договор и осуществляется оплата, а затем оказывают медпомощь», пояснил Кузнецов.

В новый список платных медуслуг также попали:

- неотложная помощь при внезапных острых заболеваниях, если это не угрожает жизни;

- индивидуальное медицинское наблюдение, если показаний для этого нет;

- обследование и госпитализация не по назначению врача, а по собственному желанию;

- назначение лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также тех, которые не были закуплены стационаром за счет бюджета;

- анонимная медицинская помощь.

По-прежнему безвозмездными остались следующие виды медпомощи:

• экстренная;

• неотложная;

• плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно;

• лекарственное обеспечение в стационарах.

Отметим, что взимать плату будут в тех случаях и лишь при тех процедурах, которые проводятся по желанию и инициативе самого пациента, а не по назначению врача или жизненным показаниям. То есть взимать плату будут за обследование, в котором лечащий врач не видит необходимости.