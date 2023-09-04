В ЗАГС Новосибирска назвали самые популярные свадебные кортежи

В Новосибирске рассказали, какие стили выбирают молодожёны для свадеб.

В региональном Управлении по делам ЗАГС в Новосибирске сообщили, какие свадебные кортежи пользуются популярностью у молодоженов и какие автомобили выбирают в зависимости от своего темперамента.

Так, по словам источника, романтики обычно предпочитают карету с лошадьми, а любители редких и дорогих вещей выбирают винтажный стиль и ретро автомобиль для свадебного кортежа.

Молодожены, которые стремятся отличиться и провести свадьбу в байкерском стиле, обычно выбирают мотоциклы и соответствующие наряды. Спорткары часто выбирают ценители комфорта и скорости в жизни.

Для пар, которые хотят провести свадьбу роскошно, но просто, популярно провести фотосессию-прогулку на велосипедах.

Для выбора цвета автомобиля молодожены могут ориентироваться на свой темперамент: черный цвет пользуется популярностью среди целеустремленных пар, белый — романтиков и мечтателей, синий — среди оптимистов и позитивных пар, зеленый — для тех, кто стремится к гармонии, желтый — для любителей юмора, а красный — для уверенных и активных пар.