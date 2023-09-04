Виновных в неприятном запахе от пивоварен Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч

В Новосибирске прокуратура добилась штрафов для виновных в возникновении неприятного запаха.

В Новосибирске прокуратура проверила сообщения о неприятном запахе с производственных зон Винапа и нашла более 30 нарушений. Виновных оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После возникновения неприятного запаха в Кировском районе Новосибирска, региональный минприроды и прокуратура Кировского района провели 3 проверки на предприятиях на улице Петухова. На основе результатов этих проверок, министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области было вынесено 14 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Виновные лица были привлечены к административной ответственности и получили штрафы в общей сумме более 100 тыс. руб. Министерство продолжает контролировать ситуацию.

«инспекторы министерства приняли участие в проверках, проводимых прокуратурой Кировского района города Новосибирска в отношении ООО «Новосибирская пивоваренная компания» и ООО «Русская солодовенная группа», осуществляющих деятельность по производству пива и солода на объекте, расположенном по адресу: город Новосибирск, улица Петухова, 79, а также в отношении индивидуального предпринимателя Икишева Дениса Вадимовича, осуществляющего деятельность по производству кормов на объекте, расположенном по улице Петухова, 79, ст. 7», — сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура принудительно закрыла производство кормов в производственной зоне на Петухова, 79, ст.7.