«Я нашла то, что искала»: врач ультразвуковой диагностики из Здвинска о том, почему оставила руководящую должность и «сбежала» из города в деревню

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает знакомить своих читателей с героями проекта «Земский доктор», рассказывающего о том, как живётся врачам в сельской глубинке. Молодой и улыбчивый доктор Татьяна Усова впечатлила нас необычайно лёгким отношением к жизни, бескрайней любовью к людям и предельно серьёзным отношением к врачебному долгу. В Здвинской Центральной районной больнице она незаменимый и ценный специалист, совмещающий обязанности дерматовенеролога и врача ультразвуковой диагностики.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

По зову души

Татьяна родом из Кыштовского района, но выросла в Новосибирске. После школы, как и многие выпускники, задумалась о выборе профессии. Результаты экзаменов позволяли толковой и преуспевающей в науках выпускнице, выбрать один из трёх вузов, где её ждали с распростёртыми объятьями

«Я подала документы в аграрный институт на юридический факультет, в пединститут на иностранные языки, и в медицинский на лечебное дело, — вспоминает Татьяна. — Ещё не осознавая в полной мере, как изменится моя жизнь с выбором профессии, я знала, что хочу приносить пользу людям, нести в мир добро. Для этой цели, медицина, как мне показалась, подходила больше всего, и я решила связать свою судьбу с профессией врача. К тому же перед глазами был вдохновляющий пример старшего брата, учившегося уже на третьем курсе медицинского института».

Поиск себя

Когда в институте дело дошло до выбора специализации, Татьяна, как и многие на её потоке девушки, выбрали дерматовенерологию, думая, что эти знания откроют для нее двери в мир косметологии и красоты.

«Однако, чтобы стать косметологом нужно дополнительно освоить множество других дисциплин, я же, погрузившись в особенности своей специализации, поняла, что хочу развиваться и расти именно в этом не менее интересном и актуальном направлении», — отмечает она.

Впрочем, учиться нашей героине всё-таки пришлось и очень многому. Например, навыкам административной работы, ведь следующие пять лет после интернатуры и практики, Татьяна проработала главным врачом Медицинского Миграционного центра, где она заведовала хозяйственными делами и управляла большим коллективом сотрудников.

«Это был полезный опыт, я научилась многим дисциплинирующим вещам, планированию, эффективному взаимодействию с самыми разными людьми, — отмечает Татьяна. — Но в какой-то момент я поняла, что могу потерять самое дорогое и важное — врачебную практику, ведь работа управленца не оставляет времени на самореализацию тебя, как узкого специалиста».

Тогда Татьяна решилась на смелый шаг, изменивший не только её жизнь, но и приведший к изучению нового направления в профессии.

«Я уволилась из медцентра и переехала в посёлок Здвинск, это в 350 км от Новосибирска, где в местной районной больнице мне предложили работу по специальности, — поясняет она. — Здесь же требовался и врач УЗИ, а я как раз загорелась идеей, освоить ультразвуковую диагностику, чтобы, кроме внешнего осмотра пациентов, осуществлять и внутреннее исследование организма человека».

Навстречу свободе и тишине

О своём переезде в Здвинский район Татьяна сообщила своим родителям только через неделю после переезда.

«Самое забавное, что их первый вопрос был не о том, как я буду там работать, а о том, как я буду там жить, — со смехом вспоминает она. — Я попыталась им объяснить, что жить в селе — не значит находиться в каких-то ограничивающих тебя рамках. Человек может приспособиться к любым условиям, и в Здвинске можно себя реализовать не только в профессии, но и в каких-то своих увлечениях, на которые в городе не хватало времени. Например, заняться рисованием, вышивкой, чтением или взять велосипед и отправиться на прогулку, и не ждать для этого выходной день».

Как выяснилось, для специалиста не было препятствием отказ от развитой городской жизни, так как ценности у героини другие. В Здвинске, по словам врача, потрясающая природа. Сам поселок чистый и уютный, а его жители очень приветливы.

«Я потому сельскую местность и выбрала, что здесь тихо и спокойно. А жизнь культурная и у нас кипит, в Здвинске есть замечательный Дом культуры, в котором регулярно проходят развлекательные мероприятия и концерты. Иногда вместе с друзьями мы посещаем выступления творческих коллективов, радуемся за талантливых людей и приятно проводим время».

«Земский доктор» в помощь

О государственных программах в поддержку сельских врачей Татьяна узнала уже, устроившись на работу в больницу Здвинска, что, в общем-то, не являлось препятствием к получению полагающихся ей выплат.

«Я считаю, что государство оказывает колоссальную и своевременную поддержку, благодаря которой врачи получают материальную опору, а медучреждения отдалённых районов — востребованных специалистов. Для кого-то, опять же, участие в программе — это возможность сменить и место работы, и место жительства, найти себя, как, например, в моём случае», — сказала героиня.

Татьяне, к слову, не пришлось тратить полученные по программе деньги на обустройство жилищных условий, с размещением в посёлке помог главный врач районной больницы Виктор Третьяк.

«Стараемся всячески помочь нашим новым сотрудникам, которые приезжают в Здвинскую районную больницу, обустроить их быт, ввести в коллектив, — комментирует Виктор Викторович. — Всего с 2011 года по программе "Земский доктор" в наш район приехали порядка 14 врачей и один фельдшер. По нацпроекту "Здравоохранение" в Здвинском районе построено уже пять ФАПов, достраивается шестой, почти полностью удалось заменить и устаревшее оборудование на современное. Эти программы, по моему мнению, значительно улучшили как условия работы сельских медиков, так и качество оказания медицинской помощи».

Этому не учат в институте

Будучи по природе человеком открытым и инициативным, наша героиня легко влилась в новый для себя коллектив.

«По жизни я руководствуюсь золотым правилом: как себя проявишь, такое отношение и заслужишь, — говорит Татьяна. — Поэтому в первый же рабочий день пошла знакомиться и налаживать контакты с коллегами. Общительность — одно из важнейших качеств, которое необходимо для земского врача, ведь здесь особенные пациенты, со своим восприятием человека в белом халате. Они приходят со своей проблемой, и ты не можешь её не решить, и даже если это зона ответственности другого специалиста, всё равно нужно отнестись к больному с большим вниманием, всё рассказать, направить и сориентировать. Ведь большинство наших пациентов — это пожилые люди, и тут молодой врач должен запастить терпением».

По словам врача, ее эмоциональное здоровье, впрочем, как и любого другого человека, во многом зависит от внутреннего настроя.

«Не стоит переносить свои эмоции на больного. Например, занимаясь УЗИ-диагностикой, я часто сталкиваюсь с различными патологиями, связанными с онкологическими заболеваниями. В такие моменты нельзя паниковать, нужно спокойно всё объяснить пациенту. Успокаивая, ты приглушаешь и свои эмоции. А мы помним, что 30% успеха в лечении даёт эмоциональная стабильность. Конечно, самообладание приходит со временем и практикой, в институте этому не научишься», — поделилась опытом героиня.

Через два года работы в УЗИ-диагностике наша героиня перестала переживать из-за сложных клинических случаев. Если приходит такой больной, она спокойно ставит датчик и начинает работать. «Главное, вы вовремя ко мне обратились», — говорит Татьяна Усова своим пациентам, и добавляет: «Значит, всё будет хорошо!».

Материал подготовлен при поддержке АНО «ИРИ»