За лето 58 кошек и собак вылетели за границу через аэропорт Новосибирска

Через Толмачево в Новосибирске летом отправились за границу 58 четвероногих туристов.

За 3 летних месяца 2023 года из новосибирского аэропорта Толмачёво вылетели 58 питомцев. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Основное направление для четвероногих путешественников — Турция. С июня по август туда слетали 36 кошек и собак. Еще 10 отправлялись в Таиланд, 5 в Китай и 2 в Египет. Менее популярные направления — Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан.

С начала года через Толмачёво вывезли 88 питомцев, а ввезли 64.

В Сибирском таможенном управлении отметили, что при пересечении границы требуется письменное декларирование домашних питомцев. Личных (не служебных) собак и кошек без соблюдения карантина можно провезти не более двух, но в сопровождении международного паспорта, с отметкой о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.