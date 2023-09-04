Жена избитого до смерти борца в Новосибирске раскрыла подробности случившегося

Стали известны подробности убийства борца в Первомайском районе Новосибирска.

Жена избитого до смерти в Первомайском районе Новосибирска 27-летнего борца Владислава Рухли раскрыла подробности произошедшего. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе отправился на встречу со знакомым, но дома так и не появился. В состоянии комы Владислава подбросили к лечебному учреждению, а его иномарку BMW X5 угнали. Спустя несколько дней спортсмен умер в реанимации, его автомобиль обнаружили брошенным рядом с гаражами. Правоохранители арестовали подозреваемого. При этом вдова Маргарита не сомневается, что виновных в смерти Владислава несколько.

«На лице и теле нет повреждений, следов борьбы или драки. Никто не знает, что он собирался обсуждать с этим знакомым. Я предполагаю, что преступников было несколько. Один человек не смог бы справиться с ним. Он КМС по греко-римской борьбе, довольно крупного телосложения!» — рассказала Маргарита.

Вдова подчеркнула, что после той встречи преступники поместили тело в BMW X5, после чего вынесли его к травмпункту и исчезли. Полицейские нашли иномарку 11 августа в районе гаражей. Мобильный телефон жертвы не обнаружили.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ищут свидетелей убийства в Первомайском районе 10 августа.