Житель Новосибирска угнал машину ради покупки лекарств для тяжелобольной матери

В Новосибирске серийный автоугонщик решил присвоить чужую машину ради дорогих лекарств.

В Новосибирске 50-летний Михаил Чеботько угнал Hyundai Solaris 2012 года (на фото) ради дорогих лекарств для тяжелобольной матери.

Как выяснил Сиб.фм, Чеботько вышел из тюрьмы 17 февраля 2022 года, где отбывал срок за кражу автомобилей по десяти эпизодам. С выходом на свободу у мужчины остался долг, который он обязан выплатить пострадавшим владельцам машин — больше 2,5 миллионов рублей. А в декабре 2022 года мужчина вернулся к старому делу.

Взяв у матери Volvo XC90, он отправился искать «жертву». На одной из парковок он приметил синий Solaris и с помощью кодграббера, приобретенного в интернете, снял автомобиль с сигнализации. Затем он с помощью отвертки завёл машину и отправился в сторону Академгородка. В пути следования угонщик совершил наезд на бетонный блок, но все равно решил довести дело до конца.

Автоугонщик доехал до СНТ «Сибирский Мичуринец», чтобы поменять госномера, которые до этого украл со старой Toyota.

Спустя пару дней вечером он доехал до улицы Российской в Академгородке, где решил оставить автомобиль на «простой» на парковке, но сотрудники полиции быстро заметили подозрительный автомобиль, так как номера на нем были подложными.

Правоохранители решили вести наблюдения за угнанным автомобилем, чтобы задержать подозреваемого. В один из вечеров Чеботько подъехал к краденому автомобилю, чтобы почистить снег, но был задержан сотрудниками.

На допросе мужчина вину признал, заявив, что хотел вернуть автомобиль хозяину за небольшое вознаграждение, чтобы купить лекарства матери. По его словам, к такому заработку он решил вернуться заново, так как пенсии мамы и его денег не хватало для лечения. Для смягчения приговора его мама предоставила суду медицинские документы со своим диагнозом.

Автоугонщика отправили на 2,5 года в исправительную колонию строгого режима.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске угонщики похитили 13 автомобилей Hyundai с помощью «кодграббера».