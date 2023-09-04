Жителей Новосибирской области предупредили о риске пожаров в 6 районах

До 8 сентября в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность.

В шести районах Новосибирской области с 5 по 8 сентября сохранится высокая пожароопасность. Об этом предупредили в региональном МЧС со ссылкой на данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Пожароопасность 4 класса (предпоследняя) сохранится в Колыванском, Чулымском, Искитимском, Доволенском, Краснозерском и Карасукском районах.

Значимая категория риска — очаги природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности).

Существует несколько мер, которые могут помочь в предотвращении природных пожаров:

— Следуйте правилам пожарной безопасности: не разводите костры в зоне, где это запрещено, и не оставляйте костры без присмотра.

— Не выбрасывайте сигареты, листья и другой мусор на сухую траву или в засушливых областях.

— Не паркуйте автомобиль на сухой траве – горячий выхлопной газ может стать источником возгорания.

— Следите за состоянием деревьев на вашей территории: удалите мертвые и больные деревья, чтобы избежать угрозы пожара.

— В случае, если жилье находится в зоне природного пожара, убедитесь, что ваш дом имеет необходимые меры пожарной безопасности (включая антипожарную обработку и установку водопровода на въезде в дом).

— Следуйте инструкциям и предписаниям государственных органов по предотвращению пожаров в вашей местности.

— В случае возникновения пожара, немедленно сообщите о нем экстренным службам и следуйте их инструкциям.

Следование этим мерам может помочь уменьшить риск возникновения природных пожаров, но невозможно гарантировать полную защиту от них. Важно также хранить осознание и готовность в случае возникновения пожаров, особенно в засушливых местностях или в период повышенной опасности, и в любом случае следовать правилам безопасности.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или по телефону "112".