Генерал Суровикин — кто он без мундира? Факты об «Армагеддоне»

Мало кто знает, но Сергей Суровикин имеет в своей биографии уголовные дела и провел некоторое время в тюрьме. Портал «Сиб.фм» собрал все любопытные факты о нашем земляке, характеризующие его не как высокопоставленного военачальника, но как человека вне мундира.

Ни для кого не секрет, что генерал Суровикин, который имеет репутацию предельно сурового командира и жёсткого человека, быстро продвигается вверх в российской военной иерархии. Его официальная биография полна загадок. Согласно ей, знаковый сибиряк в 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью, а о том, где он служил до 1991 года, нет ни слова.

Но в родной и уже знаменитой Новосибирской физико-математической школе его помнят, как мальчика с поразительными способностями к точным наукам (окончил заведение с золотой медалью). После неё он мог поступить куда угодно, но выбрал ратную стезю, при движении по которой он успел побывать и в «Матроской тишине» (получил условный приговор по делу о незаконном обороте оружия), и в Афганистане, и в «придворной» 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, и пролить у Белого дома кровь трех гражданских лиц во время путча ГКЧП, и в Сирии, и на Украине в зоне действия СВО. За умение действовать нестандартно и жестко в боевых условиях Сергея Суровикина прозвали «Генерал Армагеддон».

По словам тех, кто с ним служил, а также его знакомых, в жизни грозный военачальник очень скромный человек, но все свои силы он действительно отдаёт служению Родине. Подтверждает этот факт случай из его молодости, когда 23-летний тогда ещё капитан Суровикин спас личный состав во время учений (БМП с полным боекомплектом внезапно вспыхнула, и Сергей, дабы обезопасить бойцов от возможного взрыва, проехал два километра до ближайшего водоёма на горящей машине).

И подобных ситуаций, когда Суровикин ставит жизнь солдат выше всего остального, в его карьере очень много. Несмотря на технический, а значит «сухой» склад характера, сибиряк остаётся человеком до конца. Не так давно его тактическое решение об отводе русских войск от Херсона вызвало общественное порицание. Мало кто знает, но именно этот сложнейший ход сохранил жизни тысяч солдат Российской Армии.