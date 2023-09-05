ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграла «Барыс» со счетом 5:4

В Астане прошел матч «Барыс» — «Сибирь» со счетом 4:5 в пользу команды из Новосибирска.

В понедельник, 4 сентября, в Астане сыграли хоккейные команды «Барыс» и «Сибирь». Игра завершилась в пользу сибирской команды со счетом 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1).. Решающий гол в овертайме забил Мёрфи с подачи Бека.

Голы «Барыса»:

5 Скленичка (Старченко).

11 Грант (Барбер, Лабейт).

25 Барбер (Лабейт, Старченко).

51 Муратов (Омирбеков, Старченко).

Голы «Сибири»:

27 Морозов (Дубакин, Сетдиков).

39 Бутузов (Мерфи).

41 Дубакин (Сетдиков, Прохоркин).

53 Яковлев (Михеев).

61 Мерфи (Бек).

После этого матча «Сибирь» оказалась на 7 месте в Восточной конференции, а «Барыс» — на 10-м.

Следующий матч «Сибири» назначен на 7 сентября. Это будет домашняя игра с «Барысом» на «Сибирь-арене» в Новосибирске.