ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграла «Барыс» со счетом 5:4

В Астане прошел матч «Барыс» — «Сибирь» со счетом 4:5 в пользу команды из Новосибирска.
В понедельник, 4 сентября, в Астане сыграли хоккейные команды «Барыс» и «Сибирь». Игра завершилась в пользу сибирской команды со счетом 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1).. Решающий гол в овертайме забил Мёрфи с подачи Бека.
Голы «Барыса»:
5 Скленичка (Старченко).
11 Грант (Барбер, Лабейт).
25 Барбер (Лабейт, Старченко).
51 Муратов (Омирбеков, Старченко).
Голы «Сибири»:
27 Морозов (Дубакин, Сетдиков).
39 Бутузов (Мерфи).
41 Дубакин (Сетдиков, Прохоркин).
53 Яковлев (Михеев).
61 Мерфи (Бек).
После этого матча «Сибирь» оказалась на 7 месте в Восточной конференции, а «Барыс» — на 10-м.
Следующий матч «Сибири» назначен на 7 сентября. Это будет домашняя игра с «Барысом» на «Сибирь-арене» в Новосибирске.