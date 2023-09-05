Клава Кока откровенно рассказала об отношениях: «Готова к воспитанию ребёнка»

Любопытно, но откровенное интервью о готовности к семейным отношениям певица дала сразу после старта реалити-шоу «Сердце Клавы», на котором она ищет свою вторую половинку. Портал «Сиб.фм» пытается разобраться, не является ли это частью хорошо спланированного заранее пиар-проекта.

Не секрет, что мир шоу-бизнеса основан на человеческой неискренности и наигранности. Многие российские «звёзды» в погоне за славой и популярностью, вечно убегающей к многочисленным конкурентам, не гнушаются инсценировать свою личную жизнь. Очевидно, что во время реалити-шоу по поиску партнёров никто из них не нашёл свою судьбу.

Так случалось на глазах изумлённой российской публики с Игорем Николаевым, пытавшимся после болезненного развода с Королевой отыскать новую жену в шоу «Вторая половина». Сергей Зверев тоже рискнул найти свою половинку посредством телевидения на теле-шоу «Давай поженимся». Прошлой осенью блогер Настя Ивлеева стала главной героиней шоу «Сердце Ивлеевой» и заявила, что надеется вновь вступить в отношения, но почему-то была замечена журналистами в компании бывшего мужа рэпера Элджея. В 2018 году Ольга Бузова стала героиней проекта «Замуж за Бузову», где выбранный ею жених вдруг оказался женатым и это якобы стало причиной их разрыва.

Таких историй в российском шоубизе масса: «Всё это вранье, которое вешают вам на уши», заявила журналистка Алена Жигалова, усомнившаяся в искренности слов Ивлеевой на шоу по поиску жениха для неё.

Потому некоторые сомнения вызывает и недавнее откровенное интервью молодой певицы Клавы Коки, выход которого совпал со стартом телепроекта «Сердце Клавы», где подобно своим коллегам по цеху, ищет серьезного мужчину для семейных отношений. В беседе «на камеру» с Надежде Стрелец (журналистка, блогер и ведущая авторского канала на YouTube под названием «Надежда Стрелец», в котором она берёт интервью у известных людей) Клава признаётся в том, что, якобы, уже пару лет живёт в одиночестве, которое тяготит её и уже готова к созданию семьи и рождению детей (хочет родить несколько ребятишек). По её признанию, на теле-проект она согласилась, так как не хочет связывать свою жизнь с медийным человеком.

Отметим, что ещё до финала шоу на личных страницах Коки в соцсетях появились фото на фоне подарков от любимого человека.