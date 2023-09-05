Три беспилотника атаковали Москву 5 сентября

В Москве задержали 50 рейсов после попытки атаки беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о третьей попытке атаки на столицу беспилотным летательным аппаратом за ночь 5 сентября. По его словам, БПЛА был обнаружен и сбит ПВО Тверской области, в районе Завидлово.

Ранее были уничтожены еще два БПЛА.

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в результате происшествия нет пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы.

По данным ТАСС, почти 50 рейсов задерживаются в Москве на вылет и прилет, еще шесть отменены. В Домодедово адержаны шесть рейсов, два отменены. Во Внуково задерживаются 17 рейсов и один отменен, в Шереметьево задержаны 23 рейса.



Как ранее писал Сиб.фм, опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на небоскрёб в «Москва-Сити».