Мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска

Полиция Новосибирска проводит проверку после избиения ребёнка в детской больнице.

В Новосибирске в детской городской клинической больнице №1 мать избила своего ребёнка в палате. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

На опубликованных кадрах видно, что женщина сначала пару раз бьёт ребёнка по голове, а затем кидает на кровать, где продолжает бить. Избитая девочка плачет от боли. Кроме этого, женщина кричит на ребёнка на иностранном языке.





В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений по данному факту в полицию не поступало.

Ведомство по факту публикации зарегистрировало информацию в установленном порядке.

«Проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются», — отметили правоохранители.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском опека изъяла избитого отцом ребёнка-инвалида.