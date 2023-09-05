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общество проиcшествия

Мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска

Фото: тг-канал "Новосибирск с огоньком"

Полиция Новосибирска проводит проверку после избиения ребёнка в детской больнице.

В Новосибирске в детской городской клинической больнице №1 мать избила своего ребёнка в палате. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

На опубликованных кадрах видно, что женщина сначала пару раз бьёт ребёнка по голове, а затем кидает на кровать, где продолжает бить. Избитая девочка плачет от боли. Кроме этого, женщина кричит на ребёнка на иностранном языке.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений по данному факту в полицию не поступало.

Ведомство по факту публикации зарегистрировало информацию в установленном порядке.

«Проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются», — отметили правоохранители.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском опека изъяла избитого отцом ребёнка-инвалида.

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Дамир Трубников

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