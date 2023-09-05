Новые факты о расследовании гибели Пригожина: что известно о крушении бизнес-джета

Массовые высказывания сомнений россиян в гибели знаковой фигуры Евгения Пригожина перешли в требование дополнительной экспертизы для установления личности погибших. Портал «Сиб.фм» публикует причины подобной общественности реакции и свежие данные о расследовании недавней авиакатастрофы «вагнеровского» самолета.

Сомнения в реальной гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обуревают широкую общественность с момента сообщения о крушении его бизнес-джета в небе над Тверской областью 23 августа 2023 года. Масла в огонь версии об инсценировке трагедии подливают видео, периодически всплывающие в сети.

На одном из них, размещённых на бескрайних просторах сети Интернет буквально за сутки до авиакатастрофы, руководитель «музыкантов» на фоне африканских видов рассказывает о том, как его военная компания выполняет свой долг на «Чёрном континенте» и приглашает в свои ряды новых бойцов. Также, уже после трагедии, в сети распространилось некое сообщение от людей, якобы, видевших Пригожина на территории одной из африканских стран.

Новую волну сомнений поднял ролик, на котором мужчина, очень похожий на Евгения Пригожина, присутствует на линейке в честь Дня Знаний 1-го сентября 2023 года в Тюмени. Видео стремительно разлетелось по многочисленным Telegram-каналам и в социальных сетях под заголовком «Двойник Пригожина». Кстати, во время обыска после попытки организации военного мятежа ЧВК «Вагнер», в усадьбе Пригожина были обнаружены паспорта россиян внешне очень схожих с Евгением (одного из них журналистам удалось отыскать, но мужчина категорически отказался от диалога со СМИ).

Как бы там ни было, но следствие идёт и на данный момент Росавиация и Следственный комитет активно отрабатывают версию о заложенной на борт самолета бомбе. Но с 24 августа эксперты не сделали никаких официальных сообщений. Лишь 30 августа Дмитрий Песков (пресс-секретарь нашего президента) в числе возможных причин крушения самолета назвал «преднамеренное злодеяние», но призвал российскую общественность дождаться фактов (он также опроверг сообщения западных СМИ о возможной причастности Кремля к гибели Пригожина).

Два ведомства в ходе следствия разделили обязанности: следственный комитет в рамках своего расследования катастрофы ищет виновных, а Росавиация — причину авиационного происшествия, пояснил российский адвокат Игорь Трунов. На момент выхода публикации официально подтверждены лишь личности погибших, расследование самой авиакатастрофы, как и следует, засекречено и будет идти, судя по всему, долго.

Вместо заключения: по сообщениям пресс-службы Пригожина в «Телеграмм», «прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате и желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище».