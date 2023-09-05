Опубликованы фото дорожной ситуации на «Кольце ада» в Новосибирске

Пока власти региона занимаются решением проблемы транспортной развязки на «Кольце ада», Сиб.фм публикует кадры с участка города, где регулярно образуются пробки.

Кардинально проблема с пробками на «Кольце ада» на площади Труда будет решена по окончании строительства четвёртого моста, сообщил 25 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Данная развязка получила свое название после визитов прокуроров, а водители жаловались в надзорные ведомства. Однако эксперты Общероссийского народного фронта заявили о необходимости более жестких мер по отношению к водителям в период строительства четвертого моста. Сиб.фм публикует фото того, как выглядит ситуация на проблемном участке.