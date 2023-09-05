Православные праздники 5 сентября 2023 года: традиции и приметы

Все праздники и торжества первого осеннего вторника 5-е сентября-2023 публикует портал «Сиб.фм».

Месту празднику есть всегда, особенно в первый осенний вторник. Так, согласно Православному календарю на 2023 год, пятого сентября текущего года отмечается Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также день памяти святого мученика Луппа Солунского, который пострадал в начале IV века, во время царствования императора Максимиана.

Упрощая сложные церковные имена, изобретательный русский народ к имени святого Луппа прибавил слово Брусничник, поскольку было замечено, что как раз к этому времени в лесах поспевала брусника. Если вы считаете нужным уважать традиции и обычаи, связанные с этим праздником, то постарайтесь побывать 5-го сентября в храме.

Традиционно после торжественного молебна наши предки отправлялись в лес за брусникой. С ней они пекли пироги, варили варенье и компоты, а также использовали ягоды и листья брусники в лечебных целях (при простуде и недугах ЖКТ). Согласно устоявшимся народным поверьям, чтобы в доме царило богатство, обязательно стоит в пятые сутки первого месяца новой осени испечь пироги и угостить ими нуждающихся или близких людей.

Существуют и другие поверья. К примеру, 5-го сентября нельзя было мести пол (в современной интерпретации – пылесосить), поскольку можно случайно вымести из дома семейное счастье. А вот ходить на кладбище к могилам родным не возбранялось, но посещение отдалённых погостов в окружении лесов запрещалось по причине разгула в этот день лесных духов.

Самым удачным считался день Лупы Брусничника для признания в любви, свиданий, начала совместного жительства, обручения и свадьбы. Наши предки заметили, что пары, созданные в этот день, становились в итоге крепкой и счастливой семьёй.

Что же касается работы и труда, то 5-е сентября больше подходит для обычных дел, плановых работ и рутинной деятельности. А вот менять место работы не стоит (подождите один день).

Благоприятными часами пятого дня нового сентября-2023 российские астрологи считают период с 10:00 до 17:45.