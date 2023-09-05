Пугачёва шокировала поклонников фото после пластической операции

Примадонна получила неоднозначную оценку своей внешности на фоне перенесённой пластической операции.

Российская певица Алла Пугачёва вызвала беспокойство у своих поклонников после того, как появились фотографии, на которых она выглядит неестественно и синяки под глазами.

Певица, которая находится в добровольном изгнании в Латвии, дала интервью местной журналистке, чтобы привлечь внимание к своей персоне и к горюющему без высоких гонораров семейству. Некоторые поклонники выразили свою обеспокоенность за состояние здоровья певицы и призвали ее вернуться домой.

Напомним, ранее знаменитая телеведущая Виктория Боня вызвала беспокойство у своих поклонников, сообщив о плохом самочувствии. В своей запрещенной соцсети звезда рассказала о том, что даже подумала о вызове скорой помощи. сейчас Виктория находится в Майами, где недавно перенесла операцию. Она обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который провел ей операцию по коррекции век. По словам Бони, этот врач также работал с сестрами Хадид и Кендалл Дженнер.