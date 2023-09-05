Россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений

В Новосибирской области таможенники изъяли у прибывшей из Турции россиянки украшения.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни нашли в багаже гражданки РФ 57 лет, прилетевшей из Стамбула, 5 кг различных украшений. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Украшения находились в багаже женщины, проживающей в Барнауле. Примечательно, что гражданка решила воспользоваться «зеленым» коридором. В ее сумке нашли 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла.

Со слов гражданки, все это она купила в Анкаре на одном из рынков. Она подчеркнула, что изделия предназначались для нее и родственников. Причем у жительницы Барнаула не было подтверждающих стоимость украшений документов. В итоге изделия у гражданки изъяли и направили на экспертизу. В отношении нее возбудили дело по ч. 1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске заключенный попытался убить сокамерника с помощью заточки.