«Счастье в мелочах»: фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и заслужила доверие пациентов

Проект творческой команды холдинга Сиб.фм Group «Земский доктор» продолжает своё путешествие по Новосибирской области. В этот раз мы побывали в крае лебедей и прозрачных озёр – селе Индерь. В посёлке проживает чуть меньше 500 человек, на которых приходится один Фельдшерско-акушерский пункт. Заведующая Татьяна Вовкодун приветливо встретила съёмочную группу и рассказала о своей насыщенной жизни фельдшера вдали от большого города.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Всё по плану

Семья Татьяны Вовкодун от земли, как говорят в деревне, не отрывалась, прожив всю жизнь в сельской местности. Детство Тани прошло в Багане, юность — в Довольном, ну а после 11 класса, пришёл срок ехать в город — получать профессию.

«У нас в семье медиков не было, но бабушка, почему-то, очень хотела, чтобы я стала фельдшером, — вспоминает Татьяна. — Да и мама её поддерживала, говорила – это очень важная и нужная профессия. Может быть, поэтому я и не думала ни о чём другом, и после школы сразу же поступила в Новосибирский медицинский колледж. Работа фельдшера привлекала меня ещё и тем, что всего за 3 года и 10 месяцев я приобрету достаточные знания для того, чтобы оказывать помощь людям и вести полноценный приём».

Впрочем, с практикой нашей героине пришлось повременить, в жизнь и в учебный процесс вмешались обстоятельства личного характера. У Татьяны и её мужа Андрея родился ребенок, поэтому понадобилась пауза, а потом долгожданная защита диплома и выпуск в свободное плавание. Как отметила героиня, обстоятельства то и дело возвращали ее и супруга в родные края, где всё было знакомо и понятно.

Пациенты не нарадуются

До приезда нашей героини в Индерь, медобслуживание населения посёлка осуществлял приезжий фельдшер из соседнего Комарья, по графику два раза в неделю. Теперь же сельчане не нарадуются — свой фельдшер появился!

Сейчас в посёлке по нацпроекту «Здравоохранение» активно строится новый ФАП, а пока приём пациентов ведётся хоть и в старом, но ухоженном и чистом здании. Заметно, что объект находится в заботливых и умелых руках. Рабочий день фельдшера Вовкодун хоть и регламентирован, но всё-таки непредсказуем.

«Задача фельдшера — оказать первичную помощь, поэтому со всеми вопросами, связанными со здоровьем, сельчане обращаются первым делом ко мне, — объясняет Татьяна. — Нередко бывает так, что спокойный режим приёма на месте нарушают экстренные обращения или случаи, происходящие в том или ином отдалённом населённом пункте. Чаще всего — это всевозможные травмы и рваные раны, полученные во время сельскохозяйственных работ. В такие моменты необходимо действовать оперативно и грамотно, быстро принимая правильные решения».

Сохранять спокойствие Татьяне помогает позитивный настрой. По ее словам, это помогает не только не растеряться в ответственный момент, но и создать правильный эмоциональный контакт с пострадавшим человеком. Надо обязательно разговаривать с больным, терпеливо объяснять свои действия и с улыбкой делать своё дело.

Программа дополнительных возможностей

Как и остальные участники проекта «Земский доктор», Татьяна воспользовалась мерами господдержки, став участницей программы «Земский фельдшер».

На полученную от государства выплату семья полностью отремонтировала свой дом.

«Программа, я считаю, полностью выполняет свои цели и является существенным материальным подспорьем для решения определённых запросов, — рассуждает Татьяна Игоревна. — У нас уже был свой дом, поэтому деньги пригодились на ремонт и устройство интерьера, но я знаю случаи, когда коллеги с помощью программы решили и квартирные вопросы. Всё-таки в деревне цены на жильё намного ниже, чем в городе, поэтому можно подобрать подходящие под требования варианты домов, и даже при желании обзавестись собственным хозяйством».

К слову, сама Татьяна, успевает не только следить за своим пышным цветочным садом и огородом, но и уделять внимание домашним питомцам. Кроме собаки и кошки, на её участке живут утки-бройлеры, а в будущем году семья планирует взять ещё и кроликов.

Мне здесь хорошо

За три года работы в ФАПе Татьяна стала «своим человеком» на селе, снискавшим особое, доверительное и уважительное отношением к себе со стороны местных жителей.

«Когда устраивались на новом месте, все соседи стремись нам чем-нибудь помочь, кто словом поддержал, кто делом, — вспоминает она. — Такое человеческое отношение, доброе и открытое, сохранилось, вероятно, только в таких удалённых уголках, где все друг друга знают».

Мотивируют Татьяну грамоты и премии, а также похвала со стороны руководства. Всегда приятно, когда твой труд оценивают на высоком уровне.

При этом, Вовкодун заявляет: в посёлке есть всё необходимое для полноценной жизни молодой семьи.

«Конечно, иногда и нам хочется смены обстановки и тогда, чтобы переключиться, мы едем в Новосибирск, где интересно проводим время в любимых культурных местах, — отмечает героиня. — Но нас всегда тянет обратно домой, в наш укромный и тихий посёлок, где я открыла простую истину — счастье в мелочах! Вот в тех пионах за моим окном, что сгибаются под тяжестью своих роскошных шапок! И в глотке кофе на закате, когда можно выдохнуть и проводить этот день, чтобы утром встать с новыми силами».

Материал подготовлен при поддержке АНО «ИРИ»